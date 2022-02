Covid, isolamento e disabilità: le difficoltà dei caregiver

Covid e disabilità, il dramma dell'isolamento

Elena Improta, la presidente della onlus “Oltre lo Sguardo”, da dieci giorni è isolata con il figlio Mario, affetto da tetraparesi spastica. Su Facebook ha scritto un post per lamentare la condizione a cui caregiver e persone affette da problemi comportamentali si trovano costretti a causa del Covid.

Lanciando l’hashtag “#Lisolamentoeunincubo”, Elena Improta ha scritto così nel suo post:” Lo sguardo dopo 10gg di isolamento è perso in una moltitudine di domande senza voce e senza risposte, come in un “carcere” …puoi solo aspettare la sentenza: positivo o negativo, carcerato o libero”.

La presidente della onlus “Oltre lo Sguardo” da anni è impegnata a diffondere una maggiore consapevolezza in merito alle difficoltà dei genitori e dei caregiver che ogni giorno devono relazionarsi con persone affette da una condizione di disabilità ad alto carico assistenziale.

“Vivere una condizione di disabilità ad alto carico assistenziale, problemi comportamentali e relazionali, assenza di comunicazione verbale stati altalenanti di angoscia che sfociano in rabbia possono essere contenuti con amore incondizionato e tanta pazienza. Abbiamo costruito dei processi importanti di autonomia e di cura che in 10giorni si stanno sgretolando”, scrive la mamma di Mario nel suo post.

“Siamo in un appartamento sulla splendida Laguna di Orbetello, tuttavia è pazzesca la regressione in pochi giorni e le stereotipie che si moltiplicano e quelle unghie nella pelle e le mani che ti strappano capelli e vestiti e le lacrime trattenute e le urla e i pugni per un nonnulla”, continua così Elena, nel tentativo di sensibilizzare circa le difficoltà provate dai caregiver.

Nel post, la presidente chiama anche in causa i virologi, figure di spicco del biennio pandemico, a cui si rivolge direttamente così: “Ci chiediamo ha valore l’isolamento per le persone disabili con queste particolari fragilità dopo 10gg passati i sintomi? Ha senso privare le famiglie di assistenza?”.

LEGGI ANCHE

Nadia, la donna che ha subìto lo stalking per 33 anni

Genova, incappucciati assaltano un centro migranti lanciando pietre e bastoni

Morte David Rossi, "Mamma, dopo il lavoro vengo a mangiare da te. Era sereno"