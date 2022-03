Covid, paura quinta ondata con Omicron 2. "Mai nessun virus così contagioso"

Covid, con Omicron 2 i contagi crescono in tutta Italia

"Tutte le regioni" italiane "sono caratterizzate da una curva di ricrescita" dell'incidenza di Covid. "Il quadro è coerente con la situazione che caratterizza ormai da alcune settimane, con la variante Omicron, il nostro Paese, e come si può vedere la fascia d'età in cui la circolazione" del virus "è più elevata è quella fra i 10 e i 19 anni, seguita da quella dei 0-9 anni. Ma un po' in tutte le fasce d'età la curva mostra come ci sia una crescita nel numero di nuovi casi". A spiegarlo è Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) in un video in cui commenta i principali risultati del monitoraggio su Covid-19 in Italia. "Il trend - ribadisce - mostra chiaramente che siamo in una fase di crescita".

Come riporta la Stampa soparatutto "Omicron 2 avanza, secondo il monitoraggio pubblicato ieri dall’Istituto superiore di sanità è ormai arrivata al 44,1% dei casi totali, con punte del 79,7% in Liguria, del 75% in Alto Adige, del 65% in Toscana e del 62,5% in Lombardia. E i dati in possesso dell’Ema dicono che la sottovariante BA.2 è più contagiosa del 30%. Con questa ultima mutazione il Covid è oramai il virus più contagioso mai circolato tra gli uomini, tanto che in assenza di restrizioni ogni persona sarebbe in grado di reinfettarne in media tra 15 e 18".

Per ora l'abolizione di Green Pass e regole d'emergenza non sarebbe in discussione, ma un'eventuale esplosione della quinta ondata rischia di dover far rivedere i piani.

