Covid, perchè alcuni non si ammalano: chi sono i super-resistenti al virus

Perché alcune persone non prendono il Covid: ecco le ipotesi

Alcune persone non si ammalano di Covid. Nonostante le ultime varianti molto più contagiose, come Xe e Xj, c’è chi resiste. Tra le possibilità per cui alcuni individui non si sono mai ammalati c’è che non siano mai entrati in contatto con il virus. Ipotesi, questa, che sembra improbabile dati gli oltre due anni di pandemia.

Resistenti al Covid: l’ipotesi delle cellule di memoria

Un’analisi pubblicata sul Guardian riporta che alcuni individui sembrerebbero in grado di eliminare il coronavirus rapidamente perché posseggono anticorpi preesistenti e cellule con una memoria immunitaria che riconoscono il virus: le cellule di memoria T generate in precedenza per combattere coronavirus responsabili del comune raffreddore.

I vaccini, poi, attivano delle cellule di memoria che possono resistere per anni. Secondo la scienziata Zaia Stamataki una possibilità è che le persone resistenti all’infezione da Covid-19 abbiano livelli diversi di Ace2, una proteina a cui si attacca la proteina spike del coronavirus non può attaccarsi.

Leggi anche: