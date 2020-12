"Sono pronto. Mi metto in fila. Quando sarà il mio turno farò il vaccino". Così Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico, risponde alla proposta del direttore de Il Foglio, Claudio Cerasa, di far vaccinare in diretta tv tutti i big della politica per "combattere le scemenze dei no vax" e "dare uno schiaffo trasversale alla cultura complottista".