Green Pass, incontro Puzzer-Patuanelli: "Riferirò in Cdm". Continuano proteste

Green pass, Patuanelli: "Riferirò in Cdm, no a violenze Puzzer ha chiesto ritiro green pass e obbligo vaccinale"

"Un incontro cordiale, in cui Puzzer, in qualita' di portavoce del Coordinamento 15 ottobre, ha avanzato tre richieste specifiche. Come rappresentante del Governo ho preso l'impegno di riferire dell'incontro in Consiglio dei Ministri". Cosi' Stefano Patuanelli, ministro Politiche agricole, raggiunto al telefono dall'Ansa dopo l'incontro con il Coordinamento. "Abbiamo tutti convenuto - conclude - sull'importanza di mantenere ogni tipo di manifestazione distante da ogni tipo di violenza". Al ministro sono state rivolte due proposte: ritiro del green pass sui posti di lavoro e dell'obbligo vaccinale per le categorie previste per legge.

Green Pass, Puzze: "Governo ci risponderà martedì"

"Il ministro Patuanelli ci ha detto che sottoporrà le nostre richieste al governo, che ci risponderà martedì. Una volta sentita la risposta, decideremo cosa fare". Lo ha dichiarato il portavoce del 'Coordinamento 15 ottobre', Stefano Puzzer, intervenendo in piazza Unità a Trieste, dopo l'incontro (non avvenuto in Prefettura) con il ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli. "A Patuanelli abbiamo chiesto l'eliminazione del Green pass e dell'obbligo vaccinale, adesso in vigore solo per i sanitari, ma noi ne abbiamo chiesto la cancellazione per tutti" ha aggiunto Puzzer. "Abbiamo anche chiesto che il governo rispetti la Costituzione, perché quanto accaduto lunedì non è accettabile" ha concluso.

Green Pass, riunione Coordinamento dopo vertice con Patuanelli

Appena uscito dalla prefettura di Trieste Stefano Puzzer si e' riunito sul Molo Audace con un gruppo di 50 appartenenti al Coordinamento per esporre i tre punti richiesti al ministro Stefano Patuanelli.

Green pass, portuali di Genova: a Trieste per difendere libertà di scelta

"Abbiamo fatto 600 chilometri, ricevendo un abbraccio commovente dai colleghi triestini, per dire che la libertà di scelta è fondamentale. Sulla libertà di scelta si fonda la libertà della società". Lo ha detto in piazza Unità a Trieste un portuale di Genova, prima che il portavoce del Coordinamento 15 ottobre, Stefano Puzzer, radunasse sul molo Audace i portuali di Trieste e Genova.

