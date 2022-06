Nel Paese più vaccinato al mondo è riesploso il Covid. Portogallo in emergenza

Portogallo, variante Ba.5 diffusa nel Paese. Preoccupano le intensive

Il Portogallo è considerato lo Stato con la percentuale più alta di vaccinati anti-Covid al mondo. Fa quindi specie scoprire che proprio in uno dei Paesi più protetti contro il virus sia riscoppiata all'improvviso una nuova emergenza. Si è diffusa in maniera molto rapida una variante denominata Ba.5. Sono migliaia i casi settimanali e soprattutto preoccupano le terapie intensive, ogni settimana i ricoveri in rianimazione raddoppiano. "Il nuovo ceppo - spiega il virologo Andrea Crisanti al Fatto Quotidiano - crea un picco di casi ma è presto per dire se il problema è reale a partire da piccole oscillazioni. Naturalmente è tutto legato alla tipologia dei vaccini che non proteggono contro l’infezione e durano troppo poco. Il Portogallo ha anche il problema di aver vaccinato tutti presto, quindi la protezione si è ridotta prima. Il prossimo Paese che potrebbe avere difficoltà, per lo stesso motivo, è l'Irlanda".

"Bisogna rivaccinare tutti - prosegue Crisanti al Fatto - non c'è alternativa. Il vero problema è la scarsa durata del vaccino nel tempo, non gli effetti collaterali, che però si moltiplicano quando un vaccino devi darlo tre, quattro, cinque volte. Allora sì che hanno un impatto maggiore. Non c’è alternativa. Se dura quattro mesi saremo fuori dall'inverno. Il punto di osservazione sarà come in passato Israele, vedremo cosa succederà lì. Oggi il virus sta circolando molto, secondo me in Italia siamo sulle 200 mila infezioni al giorno e questo aumenta il numero delle persone protette in vista dell’autunno".

