No Vax over 50, manca il sì del Garante. Multe da 100 euro dopo il 15 giugno

No Vax over 50, la multa sotto l'ombrellone. Tempi lunghi

Gli over 50 non vaccinati contro il Coronavirus riceveranno con ogni probabilità la notifica della sanzione una tantum da 100 euro mentre saranno in vacanza, al mare o in montagna. E' questo il rischio che si corre, visto che, nonostante la misura sia diventata operativa dal 1° febbraio il garante sulla privacy - si legge su Repubblica - non ha ancora dato il via libera. Deve ancora valutare se è legittimo che gli elenchi dei non vaccinati possano essere resi noti ad altri soggetti. Il classico paradosso all’italiana: prima si fa la legge e poi si valuta la sua applicabilità. Sono circa 1,4 milioni gli italiani che, all’ultimo report della struttura commissariale guidata da Figliuolo, risultano ancora totalmente scoperti e che dunque si aspettano di ricevere in automatico a casa la sanzione.

Dal ministero della Salute - prosegue Repubblica - l’elenco dovrebbe essere girato all’Agenzia delle entrate. E qui il primo intoppo, perché ministero, Sogei e garante della privacy stanno ancora seduti attorno a un tavolo a capire se sia possibile far circolare questo tipo di informazioni. Dunque l’elenco degli over 50 non vaccinati per il momento non esiste. Per ora la scadenza dell'obbligo per gli over 50 No Vax è fissata al 15 giugno. Anche se tardive, però, e quasi certamente relative a un obbligo superato, le sanzioni arriveranno comunque.

