Sanremo 2021, primo positivo al Covi-d19: è un membro degli Extraliscio

Sanremo 2021: primo caso di positività al Coronavirus. Dovrebbe trattarsi di Moreno Conficconi degli Extraliscio

Il Coronavirus non ha fermato il festival di Sanremo 2021 ma ha nata un'accessa discussione su come la manifestazione debba tenersi. Il contenzioso riguarda le misure di controllo per evitare la diffusione del contagio ed in particolare la presenza del pubblico. Al Teatro Ariston saranno presenti solo gli addetti ai lavori ma a meno di due settimane dall'inizio del festival canoro più importante del Paese sembra sia stato individuato il primo caso di positività tra i cantanti (qui tutti i partecipanti alla kermesse)

Sanremo 2021: primo positivo al Festival, cosa prevede il protocollo

Stando a quanto riporta il sito del Secolo XIX, la cui indiscrezione è stata poi confermata dall'Adnkronos, sarabbe Moreno Conficconi detto il Biondo, uno dei membri della band degli Extraliscio, il primo caso di Coronavirus al festival di Sanremo 2021. Il musicista sarebbe risultato positivo al tampone antigenico a cui si era sottoposto prima di entrare a teatro per le prove come prevede il protocollo sanitario anti-Covid-19. Gli Extraliscio sono stati quindi messi in isolamento in attesa che il membro risultato positivo venga sottoposto al tampone molecolare. In caso di ulteriore positività, gli Extraliscio dopo dieci di quarantena dovranno sottoporsi a ulteriori controlli e solo in caso di negatività potranno partecipare a Sanremo 2021.