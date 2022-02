Super Green Pass, lavoratori No Vax over 50: martedì scatta la multa da 1500 €

Super Green Pass, arrivano i controlli a tappeto in uffici e aziende

L'emergenza Coronavirus sembra giungere al termine secondo gli scienziati, ma in Italia da domani, martedì 15 febbraio, scatteranno le nuove misure di contenimento della pandemia volute dal governo. Riguarderanno i lavoratori over 50 non vaccinati e non guariti dal Covid, per loro accedere al proprio luogo di occupazione diventerà impossibile. All'ingresso in ufficio o in fabbrica - si legge sul Corriere della Sera - dovranno esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione. Gli over 50 che lavorano devono essersi sottoposti nei tempi a due dosi di vaccino, oppure a una dose più guarigione. Il lavoratore che comunica di essere privo di Green Pass rafforzato viene considerato assente ingiustificato "senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino a quando non presenta la certificazione «e comunque non oltre il 15 giugno 2022".

Per i giorni di assenza ingiustificata - prosegue il Corriere - "non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento". In base al decreto legge del 7 gennaio l’ingresso nella sede di lavoro senza certificazione verde è vietato. La sanzione amministrativa per chi sia obbligato dalla legge a vaccinarsi e venisse colto sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato "è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore". In caso di violazione reiterata, la sanzione è raddoppiata. La sanzione di 100 euro si applica ali over 50 che alla data dell’1 febbraio non abbiano fatto la prima dose, a coloro che dopo l’1 febbraio non abbiano fatto la seconda dose e a chi non si è sottoposto al richiamo o booster «entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19». Le multe arrivano con la cartella dell’Agenzia delle Entrate.

LEGGI ANCHE

Anni 20 Notte, il direttore Perrino: "Green Pass? Aboliamolo subito" SONDAGGIO

Ucraina, tra Biden e Putin solo minacce. Gli Usa vogliono i militari italiani

Quirinale, a Draghi non va giù la bocciatura e mette in atto la vendetta

Mario Draghi e la dichiarazione dei redditi: 16 case e 500mila euro all'anno