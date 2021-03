Vaccini, asse Draghi-Speranza: "Chi rifiuta AstraZeneca non avrà altre marche"

Vaccini, asse Draghi-Speranza: "Chi rifiuta AstraZeneca non avrà un'altra marca"

Il governo, oltre alle tante emergenze in atto, in seguito allo scoppio della pandemia da Coronavirus, adesso deve fare i conti con l'ennesima grana. La sospensione del vaccino AstraZeneca, decisa dall'Ema, in seguito ai sospetti casi di morti subito dopo la somministrazione del siero anglo-svedese, ha spiazzato l'Italia. Solo 12 ore prima l'Aifa aveva fatto un comunicato in cui dichiarava il vaccino sicuro, escludendo ogni criticità. Poi la mossa della Germania di far sospendere le vaccinazioni con AstraZeneca ha causato un effetto a catena e l'Italia si è accodata. Ma questo ha creato ancora più "effetto panico" tra la gente, rendendo la situazione ancora più complicata.

Dopo la sospensiva decisa ieri dall’Aifa - si legge sulla Stampa - i «disertori» sono destinati ad aumentare. Per questo al ministero della Salute non intendono retrocedere di un millimetro dalla linea. "I vaccini non si scelgono, chi rifiuta quel tipo di antidoto si mette in coda alla fila". La preoccupazione del governo va di pari passo con una certa irritazione. Mentre Speranza e il premier Mario Draghi si esponevano assicurando che il vaccino di Astra- Zeneca era sicuro, nessuno, in primo luogo l’Aifa, ha saputo captare e riferire che qualcosa stava accadendo. Il ministro tedesco ha chiamato subito Speranza, che si è consultato con i colleghi di Spagna e Francia, pronti ad allinearsi. A quel punto Speranza ha cercato Draghi e reso pubblica la decisione. La parola finale ora spetta all’Ema, che giovedì tirerà le somme sugli approfondimenti iniziati giorni fa sui cosiddetti «eventi avversi».

Vaccino: anche Svezia sospende AstraZeneca per precauzione

Anche la Svezia ha sospeso l'uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca come misura precauzionale, dopo che sono stati sollevati timori su possibili gravi effetti collaterali. Ieri Francia, Germania, Italia e Spagna avevano preso la stessa decisione.