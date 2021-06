Vaccini, trombosi cerebrale dopo J&J. Muore un 54enne della provincia di Bari

Vaccini, trombosi cerebrale dopo J&J. Muore un 54enne di Bari

L'emergenza Coronavirus in Italia continua nonostante tutti gli indicatori siano in calo. L'apprensione adesso è rivolta a due fattori, da una parte il pericolo della variante delta ormai diffusa in Gran Bretagna e dall'altra l'incertezza sui vaccini, dopo le tante decisioni contraddittorie prese da governo e autorità sanitarie. Intanto si registra un nuovo decesso a causa di una trombosi cerebrale, è morto un 54enne della provincia di Bari, aveva ricevuto la monodose di Johnson&Johnson il 26 maggio. Per giorni - si legge sul Fatto Quotidiano - i medici del Reparto di Rianimazione, hanno tentato di salvarlo, ma le sue condizioni erano apparse critiche fin dal momento in cui era stato ricoverato. Tutto era cominciato il 10 giugno, 11 giorni dopo l’inoculazione del vaccino a vettore virale l'uomo aveva ricevuto la sua monodose in un hub di Alberobello, la capitale dei trulli.

Giovedì scorso - prosegue il Fatto - aveva accusato i primi malori e si era recato all’ospedale “Miulli ” di Acquaviva: gli esami avevano evidenziato una trombosi venosa periferica e alcuni valori alterati delle piastrine nel sangue. Il giorno successivo le sue condizioni sono peggiorate e così si è recato al Policlinico di Bari, dove il personale sanitario ha immediatamente preso coscienza della gravità della situazione. Le condizioni dell'uomo, infatti, sono apparse fin da subito particolarmente gravi a causa di una trombosi cerebrale. Il quadro clinico con il passare delle ore è poi precipitato, fino al decesso.