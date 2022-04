Belen: "La mia farfalla larga come un aquilone. De Martino? Andrà con altre"

Belen e Stefano De Martino stanno insieme: la conferma originale della conduttrice

Una Belen Rodriguez esplosiva quella di ieri sera a Le Iene. Tra ironie e frecciatine, nello spazio dedicato alle domande del pubblico la showgirl argentina ha incantato tutti con la sua bellezza e con certe risposte dirette che hanno fatto ridere soprattutto i fan.

Per la gioia dei fan della coppia Belen-Stefano De Martino, la conduttrice ha praticamente confermato di essere tornata con l'ex marito, e l'ha fatto con una frecciatina alle passate infedeltà di lui. A una telespettatrice che: "De Martino è come il vino buono, che invecchiando migliora, me lo fai assaggiare?”, Belen ha replicato con il sorriso: “Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”.





Un altro utente invece le ha inviato un'avance: “Belen, se hai bisogno di far volare la tua farfalla ci penso io”, e la conduttrice ha risposto: “La mia farfalla si è allargata ormai come un aquilone dopo due gravidanze. Adesso sto pensando all’addominoplastica, diciamo che l’ho perduta come il povero gabbiano ha perduto la compagna.”





