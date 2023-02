Chiara Ferragni ha copiato il monologo di Sanremo? La Lucarelli la smaschera

I dubbi dell'autenticità sul monologo di Chiara Ferragni attanagliano la Lucarelli che in una storia svela...

Come Diogene della sua sola botte vestito, con una lanterna in mano 'cercava l'uomo', così Selvaggia Lucarelli munita di smartphone, cerca l'autenticità del monologo di Chiara Ferragni a Sanremo. E sorpresa, questa mattina (21 febbraio) la giornalista in una storia dà un'indicazione precisa: andare sul profilo Instagram di Gabrielle Caunesil, moglie dell'ex fidanzato Riccardo Pozzoli cui l'influencer è stata legata per sette anni e leggere il post che lei segnala. Soprattutto, la Lucarelli esorta i suoi follower e gli fa venire il dubbio: "Vi rocorda qualcuno?".

Selvaggia Lucarelli, la storia di Instagram che dubita dell'autenticità del monologo della Ferragni a Sanremo

I follower scaplitano, seguono attenti le tesi e le polemiche di Selvaggia Lucarelli, che per alcuni ha preso di mira, a turno, Chiara Ferragni e il marito Fedez. Ma con tanto di prove alla mano, la giornalista mette in dubbio l'autenticità del monologo dell'influencer a Sanremo, coinvolgendo il post di Gabrielle Caunesil, moglie dell'ex della Ferragni. Allegando un emoticon alla storia la Lucarelli pubblica: "Ottobre 2022, Gabrielle, la moglie dell'ex compagno di Ferragni scriveva una lettera a se stessa bambina parlando di fragilità superate e montagne russe. Vi ricorda qualcuno, 4 mesi dopo?".





Selvaggia Lucarelli, non smette di analizzare i "Ferragnez", ecco perché

Dagli outfit al monologo, dai post alla presunte voci di separazione, passando per il "caso Fedez", Selvaggia Lucarelli è stata ed è attenta a commentare ogni singolo dettaglio e mossa di Chiara Ferragni a Sanremo. Eppure il sipario sul festival è calato da un po' di giorni, ma oltre al 'nel bene e nel male purcé se ne parli', a molti è sorto il dubbio, che Selvaggia si stia facendo prendere troppo la mano dalle vicende della coppia più social d'Italia.