Chiara Ferragni per il divorzio chiede a Fedez un assegno di 40mila euro

Chiara Ferragni per il divorzio da Fedez avrebbe intenzione di chiedere un assegno di mantenimento da 40mila euro al mese

Per Chiara Ferragni dopo la fine della relazione con Fedez e la schermaglia a colpi di frecciatine via social è arrivato il momento di passare agli avvocati. Secondo quanto riporta Dillinger News, il sito di gossip di Fabrizio Corona, non ci sarà alcun riavvicinamento e, anzi, l'influencer avrebbe intenzione di chiedere per il divorzio un assegno di mantenimento di 40mila euro al mese. Nel frattempo l'ex coppia ha trascorso il fine settimana a Forte dei Marmi, ovviamente separati.

"Dopo un lungo periodo tra frecciatine social e vite distanti che conducono da mesi senza mai trattare il tema divorzio, è finalmente giunta la resa dei conti. Non solo, lei ha chiesto 40mila euro al mese per gli alimenti”, si legge su Dillinger News. Chiara Ferragni per il divorzio sarebbe assistita da Daniela Missaglia, avvocato matrimonialista e cassazionista specializzata in diritto di famiglia e della persona. Fedez invece ha scelto l'avvocato Alessandro Simeone, lo stesso assoldato da Ilary Blasi per il divorzio da Francesco Totti.

"Siccome siamo stati i primi ad anticiparvi la loro separazione, siamo i primi a dirvi che non torneranno mai insieme, che l’amore non è mai esistito e che ora nei prossimi mesi – oltre alle piccole frecciatine da uno e dall’altra parte – si passerà a guerre legali pesanti, di cui chi ne pagheranno le conseguenze, purtroppo, saranno solo ed esclusivamente i figli", conclude Corona.