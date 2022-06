Compleanni oggi: i compleanni VIP del 10 giugno 2022

Tutti i compleanni di oggi 10 giugno 2022

Oggi 10 giugno sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Costantino Vitagliano

Nato a Milano il 10 giugno 1974, oggi compie 48 anni

Costantino Vitagliano è un personaggio televisivo, ex modello e attore diventato celebre per il ruolo di tronista nell'edizione 2003 di Uomini e Donne. Nel 2005 gira il film Troppo Belli con Daniele Interrante. Dal 2015 lavora come formatore di personal shopper.

Tosca d'Acquino

Nata a Napoli il 10 giugno 1966, oggi compie 56 anni

Tosca D'Acquino un'attrice, comica e conduttrice televisiva. Raggiunge la celebrità per avere recitato nei film Il ciclone e I laureati di Pieraccioni. In TV partecipa a programmi di successo come Torno sabato e in alcune fiction. Nel 2005 conduce la 48esima edizione dello Zecchino d'Oro.

Carlo Ancelotti

Nato a Reggiolo il 10 giugno 1959, oggi compie 63 anni

Carlo Ancelotti è un ex calciatore di ruolo centrocampista e allenatore. Da giocatore ha vestito le maglie di Parma, Roma (4 Coppe Italia e 1 Scudetto) e Milan (3 Scudetti, 1 Supercoppa Italiana, 2 Coppe dei Campioni, 2 Supercoppe europee e 2 Coppe intercontinentali). Da allenatore ha vinto 1 campionato, 1 Coppa Italia, 2 Champions League, 2 Supercoppe europee, 1 Mondiale per club con il Milan, 1 campionato inglese, 1 Community Shield, 1 Coppa di Inghilterra con il Chelsea, 1 campionato francese con il PSG, 1 campionato tedesco, 1 Supercoppa di Germania con il Bayern Monaco, 1 campionato spagnolo, 1 Coppa di Spagna, 1 Supercoppa di Spagna, 2 Champions League, 1 Supercoppa Europea, 1 Mondiale per club con il Real Madrid di cui è l'attuale allenatore. E' l'unico tecnico ad aver vinto 4 Champions League.

Elizabeth Hurley

Nata a Basingstoke il 10 giugno 1965, oggi compie 57 anni

Elizabeth Jane Hurley è un'attrice, supermodella, produttrice cinematografica e stilista britannica. Debutta al cinema con il film Aria nel 1987 e il suo primo ruolo Hollywoodiano è in Passenger 57 - Terrore ad alta quota nel 1992. Partecipa poi ai due film di Austin Powers e nel 2000 in Indiavolato. E' stata legaa all'attore Hugh Grant dal 1987 al 2000.

Rocio Munoz Morales

Nata a Madrid il 10 giugno 1988, oggi compie 34 anni

Rocio Munoz Morales un'attrice, conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina spagnola. Debutta al cinema in Italia nel 2012 con il film Immaturi - Il viaggio in cui incontra l'attuale compagno Raoul Bova. La coppia ha due figlie. Nel 2015 affianca Carlo Conti nella conduzione del Festival di Sanremo. Dopo aver condotto la maratona Telethon su Rai 1 nel 2020, nell’ottobre 2021 affianca Nicola Savino in una puntata de Le Iene.

