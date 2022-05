Compleanni oggi: i compleanni VIP del 13 maggio 2022

Tutti i compleanni di oggi 13 maggio 2022

Oggi 13 maggio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Tony Renis

Nato a Milano il 13 maggio 1938, oggi compie 84 anni

Elio Cesari in arte Tony Renis è un cantante, compositore, produttore discografico e attore. La sua canzone più famosa è Quando Quando Quando.

Stefano Tacconi

Nato a Perugia il 13 maggio 1957, oggi compie 65 anni

Stefano Tacconi è un ex calciatore di ruolo portiere. Ha vestito la maglia della Juventus dal 1983 al 1992 di cui è stato anche capitano. Con i bianconeri ha vinto due scudetti e una Coppa Italia. E' ancora l'unico portiere a essersi aggiudicato tutte le 5 competizioni UEFA dell'epoca. Il 23 aprile 2022 è stato colpito da un'ischemia cerebrale e ricoverato in prognosi riservata.

Romelu Lukaku

Nato ad Anversa il 13 maggio 1993, oggi compie 29 anni

Romelu Lukaku è un calciatore belga. Cresciuto nell'Anderlecht, ha vestito in carriera le maglie di Anderlecht, West Bromwich, Everton, Manchester United e Inter con cui ha vinto lo Scudetto nel 2020-21. Oggi gioca nel Chelsea.

Stewie Wonder

Nato a Saginaw il 13 maggio 1950, oggi compie 72 anni

Stewie Wonder, nome d'arte di Stevland Hardaway Morris, è un cantautore, polistrumentista, compositore e produttore discografico statunitense. Viene ricordato per album come Music of My Mind, Talking Book, Innervisions, Fulfillingness' First Finale e Songs in the Key of Life. Vanta 10 singoli al numero uno nella Billboard Hot 100 e oltre 30 brani presenti nella US top ten. Tra i premi vinti ci sono 25 Grammy Awards, 1 Grammy Lifetime Achievement Award, 1 Premio Oscar e 11 American Music Awards.

Giuliano Amato

Nato a Torino il 13 maggio 1938, oggi compie 84 anni

Giuliano Amato è un politico, giurista costituzionalista e accedemico italiano. Deputato per il PSI dal 1983 al 1994 è stato presidente del Consiglio in due occasioni. E' inoltre presidente della Corte costituzionale dal 29 gennaio 2022.

Luciano Benetton

Nato a Treviso il 13 maggio 1935, oggi compie 87 anni

Luciano Benetton è un impredintore, politico e dirigente sportivo. Fondatore del Gruppo Benetton è stato senatore per il Partito Repubblicano dal 1992 al 1994. Secondo la classifica Forbes del 2019 è l'877esimo uomo più ricco del mondo con un patrimonio di 2,8 miliardi di dollari.

