Tacconi, il medico: "Ancora a rischio": i tifosi gli dedicano uno striscione

Stefano Tacconi ricoverato, i tifosi preparano uno striscione fuori dall'ospedale: "Ti siamo vicini"

I tifosi non smettono di supportare “Capitan Fracassa”. In ospedale dallo scorso 23 aprile, l’ex numero 1 della Juventus Stefano Tacconi, in forza alla squadra bianconera dal 1983 al 1992, era stato ricoverato per un’emorragia celebrale. I fan del portiere, però, non hanno mai smesso di supportarlo.

"Capitan Fracassa ti siamo vicini", firmato Milano 1986. È lo striscione esposto per Stefano Tacconi a uno degli ingressi dell'ospedale di Alessandria. La foto dello striscione è stata postata in una storia su Instagram dal figlio Andrea, che ringrazia "tutti i tifosi che sono venuti fuori dall'ospedale per sostenere papà"

Tacconi, però, sembra non essersi ancora ripreso. "Bisogna aspettare ancora un paio di giorni per avere un quadro completo. Siamo in una fase a rischio", ha detto a Tuttosport il direttore del reparto di Neurochirurgia di Alessandria Andrea Barbanera, fornendo un aggiornamento sulle condizioni dell’ex portiere. “Non è cosciente, a tratti ha qualche movimento e ogni tanto apre e chiude gli occhi o le mani... La Tac non fa vedere danni gravi o non reversibile, bisogna aspettare che si risvegli. Per Tacconi è stato comunque fondamentale l’intervento tempestivo dei soccorsi. Fosse successo nella notte, sarebbe morto”.

