Compleanni oggi: i compleanni VIP del 15 ottobre 2022

Tutti i compleanni di oggi 15 ottobre 2022

Oggi 15 ottobre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Fedez

Nato a Milano il 15 ottobre 1989, oggi compie 33 anni

Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, è un rapper, produttore e impreditore. Inizia la carriera musicale nei primi Anni 2000 ma ottiene il vero successo nel 2016 con la collaborazione con J-Ax con brani come Vorrei ma non posto. E' stato giudice per X Factor, ha partecipato a Celebrity Hunted: Caccia all'uomo (2020) e The Ferragnez (2021) e conduce LOL - Chi ride è fuori. E' sposato con Chiara Ferragni che gli ha dato due figli, Leone e Vittoria

Leggi le ultime news su:

Valerio Staffelli

Nato a Milano il 15 ottobre 1963, oggi compie 59 anni

Valerio Staffelli è un personaggio televisivo noto soprattutto per essere l'inviato di Striscia la Notizia addetto alla consegna del Tapiro d'oro.

Didier Deschamps

Nato a Bayonne il 15 ottobre 1968, oggi compie 54 anni

Didier Deschamps è un ex calciatore, di ruolo centrocampista, e oggi allenatore. E' l'attuale ct della Francia vincendo un Europeo (2000) e un Mondiale (1998). Da calciatore ha vinto 2 campionati francesi e una Champions League con il Marsiglia, 3 campionati italiani, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe italiane, 1 Champions League, 1 Coppa Intercontinentale e 1 Supercoppa UEFA con la Juventus e 1 Coppa d'Inghilterra col Chelsea. Da allenatore di club ha vinto un campionato di Serie B con la Juventus, Coppa di lega con il Monaco e un campionato e 2 Coppe di Francia con il Marsiglia.

Antonino Zichichi

Nato a Trapani il 15 ottobre 1929, oggi compie 93 anni

Antonino Zichichi è un fisico, divulgatore scientifico e accademico specializzato nel campo della fisica delle particelle elementari. È professore emerito del Dipartimento di fisica dell'Università di Bologna dal 2006 ed è noto al grande pubblico soprattutto per la sua attività di divulgatore scientifico tramite libri e apparizioni televisive.