Compleanni oggi: i compleanni VIP del 21 gennaio 2023

Tutti i compleanni di oggi 21 gennaio 2023

Oggi 21 gennaio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Marina La Rosa

Nata a Messina il 21 gennaio 1977, oggi compie 46 anni

Marina La Rosa è un personaggio televisivo e attrice. E' nota per avere partecipato alla prima edizione del Grande Fratello e per essersi classificata seconda all'Isola dei famosi. Ha preso parte ad alcune fiction come Beautiful, Un posto al sole e Carabinieri.

Jimmy Ghione

Nato a Torino il 21 gennaio 1964, oggi compie 59 anni

Jimmy Ghione, all'anagrafe Gianluigi Ghione, è un personaggio televisivo e attore con cittadinanza colombiana, celebre per essere uno degli inviati storici di Striscia la notizia.

Max Tortora

Nato a Roma il 21 gennaio 1963, oggi compie 60 anni

Max Tortora, all'anagrafe Massimiliano Tortora è un attore, comico e imitatore. Ottiene la popolarità nel 2001 con Superconvescion e le sue imitazioni di Sordi, Rispoli, Celentano e Califano. Ha partecipato ad altre trasmissioni di successo come Stracult, Buldozzer, Piloti, Quelli che il calcio, Ciro presenta Visitors e I Cesaroni.

Placido Domingo

Nato a Madrid il 21 gennaio 1941, oggi compie 82 anni

José Plácido Domingo Embil, noto come Plácido Domingo, è un tenore, baritono e direttore d'orchestra spagnolo. Noto come tenore lirico-drammatico e cantante d'opera, dal 1973 è anche direttore d'orchestra. E' stato direttore generale della Washington National Opera e della Los Angeles Opera. Nel 1993 ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Tra il 2019 e il 2020 è stato accusato di molestie sessuali.