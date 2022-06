Compleanni oggi: i compleanni VIP del 4 giugno 2022

Tutti i compleanni di oggi 4 giugno 2022

Oggi 4 giugno sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Angelina Jolie

Nata a Los Angeles il 4 giugno 1975, oggi compie 47 anni

Angelina Jolie, nata Angelina Jolie Voight, è un'attrice e regista statunitense. Figlia dell'attore Jon Voight è diventata popolare al grande pubblico per la serie di film su Lara Croft ma vince il premio Oscar come miglior attrice non protagonista per Ragazze interrotte. Come regista è conosciuta per i film Ubroken e By the Sea. Condivide due figli biologici con l'ex marito Brad Pitt ed è anche ambasciatrice dell'UNHCR.

Pif

Nato a Palermo il 4 giugno 1972, oggi compie 50 anni

Pierfrancesco Diliberto detto Pif è un regista, sceneggiatore, autore e conduttore televisivo, attore e conduttore radiofonico. Inizia la sua carriera televisive a Le Iene e come vj di MTV e autore del programma Il Testimone. Esordisce al cinema con il film La mafia uccide solo d'estate.

Deborah Compagnoni

Nata a Bormio il 4 giugno 1970, oggi compie 52 anni

Deborah Compagnoni è un'ex sciatrice alpina e prima atleta a vincere una medaglia d'oro in tre diverse edizioni dei Giochi Olimpici Invernali. Nonostante i tanti infortuni nel suo palmares conta 16 vittorie in Coppa del Mondo, 3 medaglie d'oro olimpiche e 3 medaglie d'oro iridate. Ha conquistato anche una Coppa del Mondo di slalom gigante.

Marco Novellino

Nato a Montemarano il 4 giugno 1953, oggi compie 69 anni

Alfredo Walter Amato Lenin Novellino è un ex calciatore e allenatore. Come giocatore ha vestito le maglie di Perugia, Ascoli e Milan, con cui ha vinto un campionato di Serie A che è valsa la prima stella ai rossoneri e uno di Serie B. Da allenatore viene ricordato per essere uno specialista in promozioni in Serie A con Venezia, Napoli, Piacenza e Sampdoria. Da febbraio 2022 è tornato sulla panchina della Juve Stabia.

Bar Refaeli

Nata a Hod HaSharon il 4 giugno 1985, oggi compie 37 anni

Bar Refalei è una supermodella e conduttrice televisiva israeliana. Ha condotto l'Eurovision Song Contest 2019 a Tel Aviv. In passato è stata legata a Leonardo Di Caprio. Nel 2020 patteggia con lo Stato di Israele per evasione fiscale.

Lorenzo Insigne

Nato a Napoli il 4 giugno 1991, oggi compie 31 anni

Lorenzo Insigne è un calciatore di ruolo attaccante. E' l'attuale capitano del Napoli con cui ha vinto 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Campione d'Europa con la Nazionale a Euro 2020 è diventato celebre nel mondo per il "tiro a giro". E' il secondo marcatore nella storia del Napoli dopo Mertens. Da luglio 2022 vestirà la maglia del Toronto FC.

Alexei Navalny

Nato a Butyn il 4 giugno 1976, oggi compie 46 anni

Alexei Anatolievich Navalny è un attivista, politico e blogger russo di origini ucraine. Numero uno del partito Russia del Futuro e presidente di Coalizione Democratica, è tra i principali oppositori di Vladimir Putin.

