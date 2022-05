Russia, condannato a 9 anni Alexei Navalny. Il dissidente: “Putin è un pazzo”

Russia, Alexei Navalny condannato a 9 anni di carcere. Il dissidente su Putin: “Un ladro pazzo”

Nessuna sorpresa dalla Russia: il tribunale di Mosca ha confermato in appello la condanna a 9 anni di carcere in "regime severo" per il dissidente Alexei Navalny, processato per "frode" e "oltraggio alla corte".

La nemesi di Putin, Andrei Navalny sarà presto trasferito a Pokrov, un penitenziario di massima sicurezza. Così si è espresso il giudice di un tribunale di Mosca che ha respinto il ricorso dell'attivista russo anti-Cremlino, condannato a nove anni di carcere per frode e oltraggio alla corte.

Il principale oppositore di Putin non ha perso l’occasione per criticare il suo acerrimo nemico: “È una stupida guerra quella che il tuo Putin ha cominciato, una guerra costruita sulle bugie. Un pazzo ha messo le grinfie sull’Ucraina e nessuno sa cosa voglia farne, un ladro pazzo. Subirete tutti una sconfitta storica”.

Leggi anche: