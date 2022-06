Cupra alla Milano Design Week 2022: partnership con Mooney VR46 Racing Team

Milano Design Week 2022, ecco Cupra: collaborazione con Mooney VR46 Racing Team

In occasione della Milano Design Week 2022 il marchio automotive CUPRA apre le porte del suo CUPRA Garage Milano in Corso Como 1 per presentare la collaborazione con Mooney VR46 Racing Team e coinvolgere il pubblico del Fuorisalone in un’esperienza immersiva per scoprire l’impulso di una nuova generazione con un’installazione site specific. Dal 7 al 12 giugno, dalle 11 alle 23, il brand di Barcellona sarà così protagonista in una delle vie più vibranti della città presentando, in esclusiva, il frutto dell’accordo di tre anni con la scuderia di Tavullia di cui è official automotive partner: moto, caschi, tute da gara e divise ufficiali con il logo CUPRA che accompagneranno il racing team nelle gare del Campionato del mondo di MotoGP e Moto2.

CUPRA Garage Milano, il cortometraggio “A shared impulse" realizzato nel ranch di Valentino Rossi

Ad animare l’esposizione al CUPRA Garage Milano, il cortometraggio “A shared impulse”, realizzato nel ranch del nove volte campione del mondo, che celebra l’incontro tra il MooneyVR46 Racing Team e nuova CUPRA Born. Un racconto coinvolgente con protagonisti Stefano Manzi e Andrea Migno che, nonostante il divieto di girare al ranch dopo il tramonto imposto dal direttore sportivo della VR46 Academy, Alessio Salucci, si svegliano di notte e si scatenano in una sfida perfetta al volante. Parallelamente, negli spazi antistanti il CUPRA Garage in Piazza XXV aprile, CUPRA permetterà al pubblico di fare una seconda experience durante la Milano Design Week 2022. Il progetto “Another way”, l’altra attivazione del brand, vede di nuovo la collaborazione con la startup italo inglese REALITY IS_, che ha curato il concept creativo.





L’installazione creata in un container industriale lungo 12 metri, coinvolge il pubblico da un punto di vista emotivo consentendogli diinteragire con i valori del marchio CUPRA. Come se si varcasse la soglia di un acceleratore spazio-temporale, gli ospiti del Fuorisalone saranno catapultati in un percorso guidato dalla luce di tre grandi schermi interattivi. Unaparete a specchio ospiterà un “Giornale di viaggio” aggiornato in tempo reale con le frasi che il pubblico potrà condividere passando prima all’interno del CUPRA Garage Milano peresprimere il proprio concetto di impulso. Un’esperienza immersiva che coinvolgerà tutti i sensi, stimolando il visitatore con suoni ispirati ai temi della velocità, dell’impulso elettrico e della natura, tutti sintetizzati digitalmente. Un doppio appuntamento quello al CUPRA Garage Milano dedicato alla CUPRA Tribe e agliamanti del design, delle performance e della tecnologia, che avrà inoltre tra i protagonisti anche CUPRA Born, una vettura dall’animo sportivo e contemporaneo, e la prima 100% elettrica del brand.

