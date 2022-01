Danza, recitazione e canto: la resilienza viaggia in... streaming

Spettacoli e concerti, la via dello streaming contro la pandemia

Inizialmente tra i settori più martoriati dalla pandemia a causa del distanziamento fisico, il mondo dell'arte è stato anche tra i primi a sfruttare al meglio le potenzialità del web; basti pensare al rapido reinventarsi di spettacoli e concerti attraverso lo streaming.

E se l'emergenza ha messo a rischio un gran numero di posti di lavoro, alcune realtà hanno scelto la strada della digitalizzazione per poter continuare a lavorare, occupandosi anche di attività con finalità didattiche.

Morgana Rosano e la scommessa online della Morgan Roses Show Academy

È questo l'obiettivo che ha spinto Morgana Rosano, insegnante di danza, attrice e direttrice, a spostare online un'esperienza nata per essere fruita dal vivo reimmaginandone le dinamiche in chiave digitale.

Titolare della scuola Morgan Roses Show Academy, affiliata con l’Accademia Internazionale del Musical, Morgana ha infatti deciso di affrontare il momento di avversità in modo inedito per una realtà di questo settore.

"Morgan Roses nasce da un sogno - spiega la fondatrice Morgana Rosano - quello di creare un grande centro in cui proporre corsi di danza, canto, recitazione e musical con i migliori insegnanti di ogni disciplina artistica e classi aperte a tutti, bambini ed adulti, esperti e persone alle prime armi.

Il Covid ci ha naturalmente presi alla sprovvista, ma dopo l'iniziale disorientamento abbiamo subito deciso di portare avanti la nostra scommessa per dimostrare a tutti che l'arte ai tempi del Covid c’è, esiste e vuole farsi sentire".

Con migliaia di allievi attivi anche durante le fasi più dure dell'emergenza, il consenso attorno all'iniziativa si è rivelato altissimo e la Morgan Roses Show Academy ha quindi deciso di proseguire e potenziare l'esperienza attraverso una presenza online sempre più capillare.

"È stato tantissimo il lavoro portato avanti da un'equipe straordinaria di professionisti che hanno accettato e vinto la scommessa - prosegue la direttrice - e, nonostante le riaperture, abbiamo comunque deciso di mantenere attiva la parte online, che ci permette di accogliere richieste che arrivano da tutta Italia. In questo modo intendiamo dare a tutti l'opportunità di cimentarsi con materie bellissime e anche dare una prospettiva a chi vuole continuare insieme questo percorso, caratterizzato da tanti sacrifici ma anche enormi soddisfazioni.

Ma la nostra missione è soprattutto creare un ambiente dove il duro lavoro paga sempre. Il corso è dedicato a tutti coloro che vogliono apprendere le basi della professione ed è progettato con esperienza sul campo ai massimi livelli, promuove diversità e integrazione; la nostra è l’unica scuola di Latina e tra le poche in Italia a offrire un corso di laurea (BA)" conclude Morgana.

Morgan Roses e la partnership con l'Accademia Internazionale del Musical

Grazie alla partnership con l'Accademia Internazionale del Musical, affermata realtà di formazione artistica presente da 14 anni in sei delle più importanti città italiane e unica struttura nazionale ad aver inaugurato una sede a Londra, gli studenti di Morgan Roses potranno accedere a un programma di studio con uno standard molto alto di insegnamento che usa la stessa metodologia in tutta Italia e prevede un’esperienza molto importante nel contesto londinese.

Morgana, inoltre, ha dato vita allo spettacolo teatrale di grande successo “Love Story Transylvania".

Rivisitato e diretto dallo sguardo attento di Morgana Rosano, il musical per famiglie si ispira al cartone animato Hotel Transylvania e ha come protagonisti i mostri più simpatici e buffi di sempre, interpretati dai talenti della compagnia pontina La Fuente de l’Alma.

“Lo show – spiega Morgana - vuole coinvolgere il pubblico in un’atmosfera fatta di risate, divertimento e colpi di scena in cui non mancano momenti esilaranti, sorprese spaventose e una buona dose di sentimento”.

