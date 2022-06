Diletta Leotta, le sue curve infiammano la Sardegna - FOTO

La conduttrice Diletta Leotta è in vacanza in Sardegna e sfoggia curve mozzafiato

É tempo di vacanze e paparazzate. Questa volta, Vero ha immortalato Diletta Leotta, mentre è intenta a rilassarsi in spiaggia, in Sardegna. La conduttrice di Dazn indossa un bikini bianco succinto, che le valorizza le curve.

Diletta Leotta in questi giorni è in vacanza con la mamma Ofelia e nonostante si vociferi di una liaison con il modello Giacomo Cavalli, non è stato avvistato sotto il suo ombrellone. In spiaggia indossa sempre gli occhiali da sole, pare che abbia un paio di graffi sul naso causati da un incidente domestico e che preferisca proteggersi da sguardi indiscreti.