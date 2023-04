Fabrizio Corona scende in politica: il re dei paparazzi si candida a Catania

Fabrizio Corona scende in politica e si candida a Catania: l'annuncio

Tutto quello che fa Fabrizio Corona diventa notizia. L'ex re dei paparazzi ha deciso di scendere in politica: "Sono nato e cresciuto qua. Catania e Palermo potrebbero essere sfruttate meglio". Precisamente Corona è in corsa per un seggio al Consiglio comunale a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Lipera, avvocato penalista che lo ha difeso in molti processi noto per essersi occupato del caso Antonino Speziale (il tifoso condannato per l'omicidio dell'ispettore Filippo Raciti) e leader del Movimento popolare catanese.

Fabrizio Corona entra in politica, ecco con chi è candidato

Come riporta Il Messaggero, il candidato sindaco di Catania, l'avvocato penalista Giuseppe Lipera in conferenza stampa insieme a Fabrizio Corona, in vista del voto amministrativo il prossimo 28 e 29 maggio, spiega: "Fabrizio Corona ha indubbiamente delle capacità geniali e rappresenta per me una vittima del sistema giudiziario italiano. L'ho seguito da lontano, da sempre, e sono testimone di quello che hanno patito i suoi familiari. Se diventerò sindaco di questa città, Fabrizio Corona, che veramente certamente verrà eletto consigliere comunale, sarà l'assessore ai servizi sociali del Comune di Catania".