Kim Kardashian versione Marilyn Monroe: con il suo vestito al Met Gala 2022

Met Gala, Kim Kardashian con l’abito indossato da Marylin Monroe per cantare «Happy Birthday» a JFK

Ad attirare i flash del Met Gala 2022 è stata soprattutto Kim Kardashian, che si è presentata in versione Marilyn Monroe con l’abito che la diva immortale indossò nel 1962, per cantare 'Happy Birthday' al presidente americano J. F. Kennedy al Madison Square Garden. Appena tre mesi prima di morire.

Per poter prendere in prestito la creazione di Jean Louis, Kim Kardashian ha dovuto convincere il Museo Ripley's Believe or Not! a Orlando, in Florida, che lo ha acquistato nel 2016 per ben 4,81 milioni di dollari contro i 1.200 dollari circa originari. “Conservato in un caveau, al buio, a una temperatura fissa di 20 gradi e con il 40-50% di umidità – si legge su Vogue - l'abito multimilionario è stato raramente separato dal suo manichino rivestito di mussola e tanto meno indossato da qualcuno che non fosse la Monroe”.

Kim Kardashian, persi 8 chili per entrare nel vestito di Marylin Monroe

“L'idea mi è venuta dopo il gala di settembre dello scorso anno”, ha raccontato Kardashian. “Mi sono chiesta come mi sarei vestita per interpretare il tema americano se non avessi indossato il look Balenciaga. E la cosa più “americana” che mi è venuta in mente è stata Marilyn Monroe”. Ma entrare nei panni dell’attrice e sex symbol non è stato facile: l’imprenditrice e volto dei reality ha dovuto perdere 8 chili e sottoporsi a 14 ore di trattamento per abbandonare la sua chioma bruna e trasformarla in biondo platino.

Leggi anche: