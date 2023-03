Domenica In, Banfi ricorda commosso la moglie: "Guardavano The Voice Senior"

Domenica In, Lino Banfi racconta un aneddotto sulla moglie Lucia Zagaria recentemente scomparsa: "Guardavano The Voice Senior, poi mi sono accorto che non c'era più"

Grande commozione ieri a Domenica In. Tra gli ospiti di Mara Venier c'è stata infatti una vera a propria ovazione per Lino Banfi. L'attore accompagno in studio dalla figlia Rosanna ha da poco perso la moglie Lucia, che da lungo tempo era malata di Alzheimer.

"Lino, come stai?", chiede la conduttrice. "Sto alla grande, nella vita ci vuole ironia, ci vuole sempre. E poi fa rima con quella frase che usi sempre tu, bella di zia, ma anche con Zagaria". "Come si fa a non parlare di Lucia? - ha proseguito - Mi vengono in mente tantissime cose, le nostre canzoni, devo ancora metabolizzare. So che si sono incontrati Lucia e Maurizio Costanzo che, con tutta la sua educazione gli avrà detto ‘Lucì, dopo di te’. Di solito si dice che ognuno di noi ha un angelo custode: ecco, ne io voglio uno con cui sono già abituato a stare insieme. La sento tanto vicina, quando di sera resto da solo è difficile".

Domenica In, Lino Banfi ricorda la moglie Lucia Zagaria: "Guardavamo The Voice Senior, mi sono accorto che non c’era più"

Il momento più toccante nel racconto di Banfi arriva però quando si è reso davvero conto che la moglie era effettivamente scomparsa. "A lei piaceva molto The Voice Senior, il talent condotto da Antonella Clerici: lei stava con tutti ma a volte si chiedeva perché qualcuno, a quell’età, andasse lì a cantare". Durante la puntata di venerdì scorso la Clerici, che di solito per lanciare lo spot utilizzava la parola reclame, aveva scelto di usare "pubblicità". "Questa cosa mi è rimasta talmente impressa - afferma Banfi - che automaticamente dissi a Lucia che stavolta aveva detto pubblicità e non reclame. In quel momento mi resi conto che Lucia non c’era più".

Domenica In, Lino Banfi a papa Francesco: "Grazie per essermi amico"

Banfi ha anche colto l'occasione per rivolgere un ringraziamento a Papa Francesco, a cui aveva raccontato di aver chiesto di lasciare questo mondo insieme alla moglie. "Siamo diventati quasi amici, nessuno lo ha mai fatto in televisione ma io mi permetto: Sua Santità – afferma l'attore – grazie per essermi amico". Rossana ha poi letto in studio la lettera che il pontefice a inviato a Banfi in occasione della morte di Lucia: "Raccogli l’eredità di fede e di bontà di tua moglie Lucia, - si legge nella missiva - continuando a testimoniare la bellezza del vincolo di amore che vi ha tenuti uniti, la bellezza incomparabile della famiglia".