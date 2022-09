Ludovica Pagani incanta Venezia: gamba nuda e spacco mozzafiato-FOTO

Festival del Cinema di Venezia, Ludovica Pagani incanta la Laguna con un abito firmato Grina’s Atelier

Ludovica Pagani, conduttrice e influencer da oltre 3 milioni di followers, incanta tutta Venezia In occasione del Festival del Cinema, giunto ormai alla sua 79esima edizione. In occasione della proiezione del film Disney The Banshees of Inisherin, la conduttrice di Casa Pagani si è infatti presentata al pubblico e ai tanti fotografi con un look lime da togliere il fiato: abito etereo-chic, lucido ed elegante, firmato Grina's Atelier, con un paio di scarpe col tacco by Le Silla che hanno reso l'abito ancora più fine e glamour. La conduttrice, nonchè ormai affermata influencer, ha poi scelto come accessori i gioielli di Leo Pizzo e un beauty look by Cotril.

Ma il dress code non ha conquistato solo il pubblico presente a Venezia, ma ha fatto il pieno di consensi anche sui social. La foto postata su Instagram ha fatto letteralmente impazzire i fan che hanno riservato alla bella giornalista una moltitudine di complimenti. “Stupenda come sempre sei fantastica”, ha scritto un utente. “Brilli come una stella”, ha dichiarato un altro. “Mi lasci senza fiato”, ha rivelato un fan. “Ogni anno sei sempre più bella”, ha ammesso un altro.

