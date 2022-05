Ludovica Pagani incanta Cannes, forme mozzafiato e abito Missoni. FOTO

CANNES FILM FESTIVAL | Ludovica Pagani sul Red Carpet di Broker in Missioni

Ludovica Pagani a Cannes per la première di Broker

Ludovica Pagani, conduttrice e influencer da oltre 3 milioni di followers, incanta tutta Cannes. In occasione del red carpet per la première del film Broker, la bella Pagani sfila sull'ambito tappetto rosso, spiazzando il pubblico. L'abito, targato Missoni, il sandalo a firma Giuseppe Zanotti e i gioielli Aurea, donano all'affermata influencer un tocco di classe non indifferente.

Così, in meno di ventiquattro ore, la foto postata su Instagram fa letteralmente impazzire il web. Immediati gli apprezzamenti da parte dei fan: "Ludo sei meravigliosa", una "dea", "stupenda", scrivono alcuni utenti. E ancora "Sei bellissima", "Splendi come una stella", rimarcano a ruota altri.

Ludovica Pagani a Cannes, il look del decimo red carpet

Sul decimo red carpet di Cannes 2022 Ludovica Pagani opta quindi per un abito monospalla targato Missoni, una palette "multipla" di colori, accompagnata da lustrini e paillettes. Mentre per i sandali, color silver, sceglie la firma di Giuseppe Zanotti.







Ludovica Pagani a Cannes, la foto fa impazzire i follower

Ma non è tutto. Ludovica Pagani fa impazzire gli oltre 3 milioni di follower non solo sul red carpet. Con un vestito nero sexy e forme mozzafiato in bella vista, la bella modella incanta i social con questo scatto pazzesco.







