Noemi Bocchi incinta di Totti? Ecco gli indizi. Ilary vuole il divorzio veloce

Le ultime voci dicono che Noemi Bocchi sarebbe incinta di Francesco Totti. Alcuni indizi sembrano confermare che sia in dolce attesa

Si fanno sempre più insistenti le voci su Noemi Bocchi e una possibile gravidanza. Il padre, ovviamente, sarebbe Francesco Totti. L'ex calciatore d'altronde non ha mai nascosto di volere un altro figlio. Secondo quanto riporta Diva e donna, ci sarebbero alcuni indizi che lasciano intendere che Noemi Bocchi sia effettivamente in dolce attesa. La donna è stata paparazzata mentre si accarezzava il pancino, poi si sarebbe il ritorno anticipato in Italia di Totti dal Messico. L'ex capitano giallorosso era impegnato nella Kings World Cup di Gerard Piquè.

Noemi Bocchi ha avuto due figli dal precedente matrimonio con Mario Caucci. Sofia e Tommaso hanno rispettivamente 12 e 10 anni e alla comunione del più piccolo ad aprile ha partecipato anche Totti.

Nel frattempo Totti è ancora impegnato nella battaglia legale con Ilary Blasi, che in questi giorni avrebbe depositato in tribunale una richiesta per ottenere un divorzio veloce in autunno. In questo modo avrebbe il tempo per risposarsi con l'attuale fidanzato Bastian Muller.