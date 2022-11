Pandoro, migliore qual è? Ecco la scelta per Natale. Classifica

Pandoro, il migliore per Natale



Pandoro per Natale, ma qual è il miglior pandoro? Regione Campania in testa alle classifiche, in questo caso - scrive https://www.napolike.it/ - si parla della sesta edizione di Mastro Panettone, ovvero il concorso che premia i migliori lievitati natalizi artigianali in Italia.

La Campania si è quindi aggiudicata il premio per il miglior panettone tradizionale e miglior pandoro artigianale 2022. La finale della gara si è svolta l’8 novembre 2022 presso l’Hotel Parco dei Principi di Bari e in diretta streaming sulla pagina facebook ufficiale. Ma vediamo chi sono i pasticcieri premiati.

La giuria tecnica, composta da professionisti del settore, ovvero Giambattista Montanari, Eustachio Sapone, Francesco Borioli, Giuseppe Mancini, Antonio Daloise e Matteo Dolcemascolo, attraverso degli assaggi completamente alla cieca ha decretato i vincitori, due pasticcieri Campani.

In particolare, il vincitore della categoria Miglior panettone artigianale tradizionale è stato il panettone di Fiorenzo Ascolese del Panificio Ascolese di San Valentino Torio a Salerno, invece per la categoria Miglior pandoro artigianale è stato premiato il pandoro di Marco Infante di Casa Infante di Napoli.