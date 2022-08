Paura del fascismo e di perdere le libertà? Ecco qual è la verità

Sicuri che il vero pericolo sia il fascismo?

Una vignetta che fa sorridere, mentre si continua a parlare di pericolo di un ritorno del fascismo: ma siamo sicuri che in questi anni drammatici di Covid, di guerra, di difficoltà, non abbiamo già dovuto rinunciare a molte libertà? Siamo davvero certi che non abbiamo già dovuto sperimentare una qualche forma di costrizione, senza doverla evocare ora che Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia potrebbero salire al potere?