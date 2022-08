Banca Carige, approvati risultati consolidati del primo semestre

Banca Carige (Gruppo BPER Banca), approvati dal Consiglio di Amministrazione i risultati consolidati al 30 giugno 2022

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige si è riunito per approvare i risultati consolidati al 30 giugno 2022, in conseguenza della revoca del decreto di sospensione dell’esecuzione della deliberazione dell’Assemblea degli azionisti del 15 giugno 2022 di nomina dell’organo amministrativo, disposta dal Tribunale di Genova con ordinanza depositata il 16 agosto 2022.

Matteo Bigarelli, Direttore Generale di Carige commenta: “I risultati raggiunti nel primo semestre hanno confermato il trend di crescita di Carige nonostante un contesto geopolitico e di mercato fra i più complessi e difficili degli ultimi anni. La resilienza dimostrata ancora una volta dalle persone di Carige ci ha permesso di consolidare il forte posizionamento della Banca e la sua vicinanza ai territori di appartenenza, costituendo, specie nella regione di più forte radicamento come la Liguria, il punto di riferimento per famiglie e imprese. Il buon andamento della top-line dei ricavi e la continua attenzione al contenimento delle spese rappresentano le fondamenta su cui costruire il rilancio nell’interesse di tutti gli stakeholder della Banca. Il trend positivo potrà consolidarsi nei prossimi trimestri anche attraverso la graduale estensione dell’offerta dei prodotti e servizi del Gruppo, ferma l’attenzione al proseguimento del percorso di integrazione in BPER Banca, che è previsto completarsi entro il corrente anno”.

Il primo semestre 2022 chiude con un risultato netto negativo di €221,1 milioni, essenzialmente riconducibile alla registrazione nel secondo trimestre di significativi elementi non ricorrenti per complessivi €205,0 milioni netti, dovuti prevalentemente alla revisione delle assunzioni valutative di talune poste contabili nonché alle conseguenze di talune scelte strategiche nell’ambito delle attività volte al graduale processo di integrazione con la Capogruppo BPER Banca.

Al netto dei suddetti elementi non ricorrenti, i sei mesi chiudono con un risultato netto negativo di €17,1 milioni, confermando la positiva dinamica del conto economico rispetto al risultato di -€48,0 milioni dei primi sei mesi 2021 (anch’esso, per omogeneità, depurato di alcune componenti non ricorrenti). Il secondo trimestre, normalizzato per tenere in considerazione i citati elementi non ricorrenti, chiude con un risultato netto pari a -€7,4 milioni, anch’esso in miglioramento rispetto al risultato di -€8,7 milioni del primo trimestre (su base comparabile).

Nel dettaglio, il margine operativo lordo dei sei mesi è positivo per €40,9 milioni, confermando, nel secondo trimestre, il trend di progressivo recupero della marginalità già evidenziato nei periodi precedenti, e deriva da proventi operativi per €232,6 milioni (+14,3% rispetto al primo semestre 2021) e oneri operativi sostanzialmente stabili per €191,8 milioni (+0,7% rispetto a €190,4 milioni del primo semestre 2021).