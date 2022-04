Rihanna incinta lascia Asap Rocky: "L'ha tradita con Amina Muaddi"

Rihanna-Asap Rocky, storia finita: la cantante ha lasciato il rapper dopo aver scoperto un tradimento con Amina Muaddi

La notizia bomba sta circolando sui social, dopo essere stata annunciata via Twitter da Louis Pisano, un influencer di moda: Asap Rocky ha tradito Rihanna, che l'ha lasciato. La terza incomoda? Amina Muaddi, almeno così sostiene Pisano.

Rihanna e Asap Rocky hanno ufficializzato la loro relazione solo l'anno scorso, anche se si conoscevano da molto tempo prima, e dopo pochi mesi hanno annunciato al mondo di stare aspettando un figlio, il primo per entrambi. Le foto del pancione di Rihanna in bella mostra per le strade di New York hanno fatto il giro del mondo e la coppia sembrava più felice che mai.





Ora, però, a spezzare l'idillio arriva un tweet impietoso: “Rihanna e ASAP Rocky si sono lasciati. Lei ha rotto con lui dopo che ha scoperto che la tradiva con la designer di scarpe Amina Muaddi".

A scriverlo è Louis Pisano, fashion influencer che conosce bene il mondo della moda, e che infatti aggiunge molti dettagli alla vicenda: "Amina ha creato le calzature Fenty e spesso la cantante è stata vista indossare le scarpe del suo stesso brand. ASAP e Amina insieme non sono una novità. Anni fa si vedevano e hanno collaborato anche a una collezione di calzature. A quanto parte tutto è iniziato da Craig’s a Los Angeles. [Rihanna] ha anche smesso di seguire Amina su Instagram”. E la bomba sembra scoppiata, aggiunge, durante la Parigi Fashion Week.

Al momento la coppia non ha commentato il pettegolezzo, ma le voci si fanno sempre più insistenti e i fan di Rihanna hanno già scatenato una tempesta di insulti contro Amina Muaddi.

Rihanna & ASAP Rocky have split. Rihanna broke up with him after she caught him cheating with shoe designer Amina Muaddi. — LOUIS (@LOUIS_via_ROMA) April 14, 2022

Chi è Amina Muaddi

Amina Muaddi è una designer di scarpe. Di origini giordane e rumene, ha 34 anni e da tempo vive e lavora a Parigi, dove crea calzature di lusso per star internazionali, tra cui la stessa Rihanna. Il suo ultimo post instagram, di un giorno fa, infatti ritrae proprio la pop star con un paio di tacchi décolléte con cinturino e pancione ben in vista.



