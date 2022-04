Royal family, Harry e Meghan incontrano a sorpresa la regina Elisabetta

Royal Family, Harry e Meghan hanno incontrato la regina Elisabetta a Windsor ma non è chiaro se ci fosse anche Carlo

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno fatto visita alla regina Elisabetta II prima di raggiungere l'Aia dove il 16 aprile cominceranno gli Invictus Games, la manifestazione sportiva fondato da Harry per i veterani militari disabili. Lo ha reso noto un portavoce della coppia. I media britannici hanno riferito che l'incontro si è svolto nel castello di Windsor.

Elisabetta II per la prima volta da quando siede sul trono d'Inghilterra non ha partecipato alla tradizionale funzione del Maundy Service per il Giovedì Santo. In suo vece hanno partecipato il figlio e futuro erede al trono Carlo con la moglie Camilla. La sovrana non prenderà parte neanche alle celebrazioni della domenica per la Pasqua. La regina infatti ha dovuto tagliare molto la sua fitta agenda di impegni per alcuni problemi di salute, delibitata anche da una forma lieve di Covid-19. I medici le hanno prescritto un periodo di riposo prolungato.

Leggi anche: