Royal Family, Harry non è più "un'altezza reale", il titolo sparisce dal sito

Royal Family, il titolo di "altezza reale" prima accanto al nome di Harry è stato tolto dal sito ufficiale della Corona

Harry non è più “altezza reale”. La cosa in sé non è una novità ma ora è diventata ancora più ufficiale dato il titolo che spettava all'attuale del Sussex è scomparso sul sito della Royal Family. La conferma arriva dall'Express. Sembra quindi che re Carlo III abbia messo seriamente gli interessi della Corona davanti all'amore per il figlio minore.

Harry e Meghan Markle hanno deciso l'8 gennaio 2020 di allontanarsi ufficialmente dalla famiglia reale inglese. Pochi giorni dopo la regina Elisabetta II vietò quindi ufficialmente al nipote e la moglie di utilizzare il titolo di "altezze reali". "I Sussex non useranno i loro titoli di altezze reali poiché non sono più membri attivi della Royal Family”, annunciava una nota di Buckingham Palace.

In seguito la defunta sovrana aveva vietato alla coppia di utilizzare il marchio registrato "Sussex Royal" a fini commerciali. Nel 2021 la Corona poi precisò: "I titoli militari e i patronati reali affidati al Duca e alla Duchessa tornano…a Sua Maestà che li ridistribuirà ad altri membri della Famiglia Reale".

L'aggiornamento del sito della famiglia reale, che come sottolinea l'Express non avviene in modo particolarmente assiduo, è solo l'ultima e forse definitiva conferma che Carlo III intende seguire la strada tracciata dalla madre e chiude tutti i rapporti ufficiali con Harry.