Royal Family, il piano di Harry per rientrare nel Regno Unito e far pace con la Corona

Royal Family, il principe Harry sta preparando un piano per il ritorno a Londra. Inizialmente svolgerà piccoli doveri reali

Il principe Harry dopo aver svelato i segreti della Corona e aver gettato fango sui propri familiari come era prevedibile non è più gradito nel Regno Unito. Il marito di Meghan Markle però avrebbe nostalgia della sua patria e stando a quanto riportano i media britannici avrebbe in serbo un piano per lasciare gli USA e tornare a Londra, riallacciando i rapporti con la famiglia reale e in particolare con il fretello William. Al momento il principe del Galles comunque non sembra volergli concedere il perdono.

Fonti vicine al Mail On Sunday affermano che il duca di Sussex avrebbe sondato il terreno con i suoi ex assistenti di fiducia di quando viveva nel Regno Unito per il suo rientro in patria. Harry infatti non sarebbe per niente soddisfatto dei consulenti di immagine americani a cui si è affidato. Al momento comuqnue non si parla di un trasferimento definitivo ma di un soggiorno prolungato a Londra, con Meghan e i figli che resterebbero in California. La strategia a piccoli passi dovrebbe poi portare al ritorno di tutta la famiglia in Gran Bretagna.

"Harry si sta allontanando da tutti i tipi di pubblicitari di Hollywood e sta cercando consiglio dai suoi vecchi amici e soci. - afferma la fonte - Si sta chiaramente rivolgendo a qualcuno pensando: 'Devo fare qualcosa di diverso perché quello che sto facendo chiaramente non funziona'. In breve, sta riconsiderando il suo modo di operare".

Dato che ad oggi è difficile che riesca a ricucire i rapporti con William, è probabile che Harry cominci ad avviccinarsi prima al padre Carlo eseguendo "doveri reali molto discreti". "Potrebbe essere ridotto a tagliare nastri per un lungo periodo. Ma gli darebbe uno scopo per lavorare di nuovo", spiega la fonte.