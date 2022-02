Sanremo, Sabrina Ferilli e il giallo sul fuorionda: "Pezzo di m***a". VIDEO

Sanremo 2022, scoppia il Sabrina Ferilli gate: insulto ad Amadeus o imprecazione involontaria?

Esplode il Ferilli gate a meno di 24 ore dal termine della 72esima del Festival di Sanremo 2022: il giorno dopo la finale dei record, scoppia il caso di un fuori onda di Sabrina Ferilli. Nel breve frammento di video, condiviso sui social, si sente l'attrice e co- conduttrice della serata sussurrare "sta facendo il pezzo di m****".

Nella clip l'audio sembra coincidere con il momento in cui Amadeus chiama la Ferilli sul palco nei minuti finali della serata. A quanto si apprende dall'entourage dell'attrice, scrive l'Ansa, si sarebbe trattato di un'imprecazione sfuggita alla Ferilli mentre dal camerino tornava appunto in scena: sul suo cammino si è trovata davanti un ostacolo che prima non c'era, probabilmente un cavo, per cui ha rischiato di inciampare. Solo un attimo di stanchezza - viene spiegato - nulla che si riferisca alle persone presenti, impegnate, come la stessa Ferilli, dal primo pomeriggio nel teatro Ariston per la finale del Festival.

Per Sabrina Ferilli si è trattato quindi di un "incidente". Interrogato sull'episodio, Amadeus in conferenza stampa ha cercato di smorzare i toni, spiegando che "Sabrina è una persona di una simpatia incredibile, parlava con tutti dietro le quinte. Non c'era alcun riferimento a nessuno con il suo linguaggio. Commentava tutto. La terminologia colorita che si è sentita penso fosse riferita a un cavo nel quale e' inciampata prima di rientrare in scena".