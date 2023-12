Schlein, pranzo (in)sostenibile dopo il voto sul Mes: noia mortale con Martina

Elly Schlein, un pranzo annoiato con Martina che "disintegra" le prediche ambientaliste della dem

Per rifocillarsi dalle fatiche del voto alla Camera sul Mes, Elly Schlein è corsa a pranzo con una vecchia conoscenza al Nazareno, Maurizio Martina. La segretaria dem è stata immortalata nel bel mezzo di un pranzo fresco e leggero a base di frutta tropicale che non si può certo dire "voglia bene" all'ambiente così come la sedicente pasionaria ha sbandierato in campagna elettorale, tra mango, papaya e frutto della passione quel piatto "nasconde" centinaia di migliaia di chilometri per arrivare ad essere servito in tavola in quel localino di Roma. Peraltro, a giudicare dalla faccia assorta (o annoiata?) a scrollare lo smartphone - a dispetto della compagnia dell'altro commensale - non dev'essere stato neanche indimenticabile il tenore dell'incontro.