Selvaggia Lucarelli, dall’amore tossico ad Andrea Scanzi: il racconto degli ex

Selvaggia Lucarelli e Andrea Scanzi: due delle firme più note e accreditate del panorama giornalistico italiano diventano i protagonisti del salotto domenicale di Mara Venier. La prima, raccontando il suo passato sentimentale, si lascia infatti andare a confessioni piccanti su alcuni dei suoi ex, tra i quali spunta anche il nome di Andrea Scanzi. Il giornalista che, nonostante le polemiche per il vaccino dello scorso mese- secondo l’ultima classifica social stilata da Sensemaker con dati Sharable per Primaonline – continua a dominare il primo posto delle classifiche social, registrando numeri record con oltre 7 milioni di interazioni al mese.

Selvaggia Lucarelli, ricordando il suo passato amoroso turbolento, ammette: "Andrea Scanzi? E'l’unico mio ex con cui dopo un periodo burrascoso di ripicche reciproche ci siamo guardati e abbiamo deciso che ci somigliavamo troppo per non volerci bene. Siamo due narcisisti buoni. Quello con lui è un rapporto che va anche oltre l’amicizia". Ma per la penna del Fatto non è sempre stato tutto rose e fiori. Nel salotto di Rai1 condotto da Mara Venier la giornalista ha rivelato di aver vissuto un incubo, un amore “malato”, tossico. "Ero completamente annientata e tutto il mio mondo ruotava attorno a lui", “mi ha tolto la fiducia in me stessa”, ha detto la Lucarelli.

Tra le storie più importanti ha ricordato anche il matrimonio con il figlio del cantante Adriano Pappalardo, Laerte, dal quale è nato nel 2005 il figlio Leon. Dopo la separazione, dal 2015, è stata la volta di Lorenzo Biagiarelli, ragazzo molto più giovane, con il quale la Lucarelli ha tutt'ora una storia. "Non si tratta della prima volta, ha rivelato Selvaggia. “Le relazioni con persone anche di 15 anni più giovani di me sono state sempre le più felici. Le più genuine. Quelle in cui mi sono sentita più amata, desiderata, corteggiata. Ma non sono una collezionista di giovani, sono capitati. Anzi, tendenzialmente i giovani li scarto a priori. Se poi capita, io scelgo giovani con la testa, realizzati, indipendenti, non simil tronisti o marchettari, anche perché un futuro da Lory Del Santo meneghina mi spaventa molto", ha affermato ironicamente la Lucarelli. Sulla relazione attuale ha poi aggiunto: "Lorenzo è un meraviglioso ragazzo per cui ogni giorno c’è un motivo nuovo per essere felici. E se non c’è, va bene anche quello del giorno prima".