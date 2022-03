TERZA GUERRA MONDIALE, numero maledetto "68": Apocalisse nucleare, le profezie

Russia Ucraina, terza guerra mondiale? Profezie e numeri inquietanti

L'invasione della Russia di Putin all'Ucraina segna quello che un giorno verrà definito l'inizio della terza guerra mondiale, (con l'incubo nucleare)? La speranza di tutti è che non sia così e che questo conflitto finisca presto senza allargarsi anche perchè il rischio sarebbe di arrivare un'Apocalisse per l'umanità. Per chi ci crede (ovviamente i più sono scettici, non essendoci conferme scientifche) tanto si è detto sulle profezie (in primis le quartine di Nostradamus e quelle di Baba Vanga su Vladimir signore del mondo). Però qualcuno su social e web si è soffermato anche sui numeri. Sono state messe a confronto le date di inizio della prima e seconda guerra mondiale con quella che ha segnato lo scoppio del conflitto Russia-Ucraina. Ecco il risultato un po' inquietante (sempre per chi crede in queste coincidenze).

Terza guerra mondiale dalla Russia? IL 68 sulle date dei conlitti planetari

La prima guerra mondiale scoppio il 28 luglio 1914 (con la dichiarazione di guerra dell'Impero austro-ungarico al Regno di Serbia in seguito all'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando), ossia 28/07/1914. La somma, 28+7+19+14 fa 68. La seconda guerra mondiale scoppiò il primo settembre 1939, con l'attacco della Germania nazista alla Polonia (in quella che i tedeschi credevano erroneamente potesse essere una Blitzkrieg, guerra lampo) ossia 01/09/1939. La somma 1+9+19+39, fa 68.

E siamo all'invasione della Russia in Ucraina iniziata il 24 febbraio 2022, ossia 24/02/2022. La somma 24+2+20+22 anche in questo caso fa 68.

Da qui l'inquietante coincidenza che porta sempre allo stesso numero e fa temere qualcuno che possa essere iniziata la terza guerra mondiale. Ma, come detto, sempre e solo di coincidenze numeriche, per fortuna, si sta parlando.

