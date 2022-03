Ucraina, terza guerra mondiale: Putin signore del mondo, terribile profezia di Baba Vanga

Terza guerra mondiale? Russia-Ucraina, la profezia di Baba Vanga

L'incubo della terza guerra mondiale spaventa il pianeta. Questa invasione dell'Ucraina da parte della Russia porterà a un conflitto nucleare? Mentre vengono colpite centrali più grandi di Chernobyl, le popolazioni di tutto il globo sono spaventate. In questi giorni abbiamo raccontato alcune profezie famose (dalle quartine di Nostradamus al veggente di Voralberg), per chi ci crede o per chi è semplicemente curioso. Ma tra di esse fa molto discutere quanto avrebbe detto Baba Vanga. Facciamo un veloce riassunto delle precedenti puntate: nelle scorse settimane, in ottica 2022 si era parlato di un nuovo virus in arrivo dalla Siberia, ma non di guerra dalle sue parole. Alcuni siti web stranieri però hanno raccontato di una previsione, che risalirebbe al 1979, pronunciata nel corso di un incontro con lo scrittore Valentin Sidorov. E qui lo spettro della guerra mondiale con un trionfo della Russia di Putin emergerebbe. Vediamo cosa avrebbe detto.

Ucraina-Russia, terza guerra mondiale: Putin signore del mondo? Profezia di Baba Vanga

"Tutto si scioglierà come ghiaccio. Solo uno rimarrà intatto: la gloria di Vladimir, la gloria della Russia. Nessuno potrà fermare la Russia". Questa sarebbe la previsione di Baba Vanga, la veggente bulgara scomparsa nel 1996. Quel "Vladimir", ovviamente ha richiamato nella testa di molti il nome di Putin e, in un altro passaggio della profezia, viene addirittura chiamato "il signore del mondo".

Ma, torniamo a ricordare che le profezie non hanno nulla di scientifico e fondato. Tornando a Baba Vanga (che perse la vista a 12 anni e disse di aver ricevuto da Dio il dono della chiaroveggenza), viene conosciuta da molti come la Nostradamus dei Balcani e ha fatto predizioni fino all'anno 5079.

Nei giorni scorsi abbiamo anche raccontato delle previsioni. Che nulla hanno a che fare con le profezie. Scenari inquientanti su come potrebbe evolvere questo conflitto tra l'Ucraina e la Russia: da Fiona Hill (ex consigliere di Donald Trump e dell'intelligence a stelle e strisce) a Vladimir Yatsenko ("Se cade dopo toccherà a Polonia, Serbia e...").

Tra le 'curiosità' invece ricordiamo i Simpson, che avevano... previsto tutto in tempi non sospetti (e non è la prima volta...).

