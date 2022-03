Ucraina, guerra nucleare di Putin: la terrificante profezia della consigliera di Trump

Ucraina, Putin e la guerra nucleare: profezia di Fiona Hill (ex consigliera di Trump)

Putin è pronto a un conflitto nucleare o no? L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia è la premessa per qualcosa di molto peggiore? Fiona Hill teme che la situazione possa degenerare. L'ex consigliera di Donald Trump e direttrice per l'Europa e la Russia nel Consiglio per la sicurezza nazionale, si lascia andare a una profezia o meglio, previsione (le profezie, per chi crede alle letture del futuro, sono quelle che girano in queste ore: dalle quartine di Nostradamus al veggente di Voralberg) inquietante. "Ciò che il presidente Putin ha detto in modo abbastanza esplicito negli ultimi giorni è che se qualcuno interferisce in Ucraina, riceverà una risposta che non ha mai avuto nella storia. E ha messo in allerta le forze nucleari russe. Quindi sta mettendo in chiaro che il nucleare è sul tavolo", ha spiegato in un'intervista a politico.com. "Il fatto di Putin è che, se ha uno strumento, vuole usarlo".

Fiona Hill ritiene che quanto sta accadendo arriva da lontano, almeno al 2007, quando proprio Putin mise in guardia il mondo: Mosca non avrebbe mai accettato che la Nato si espandesse ancora. L'ex consigliera di Donald Trump ricorda: "All'epoca ero un ufficiale dell'intelligence nazionale e il National Intelligence Council stava analizzando ciò che la Russia avrebbe probabilmente fatto in risposta alla dichiarazione della NATO Open Door. Una delle nostre valutazioni era che esisteva un rischio reale e reale di una sorta di azione militare preventiva russa, non solo limitata all'annessione della Crimea, ma anche a un'azione molto più ampia intrapresa contro l'Ucraina insieme alla Georgia". La storia racconta che pochi mesi dopo il Vertice di Bucarest della Nato, ci fu l'invasione della Georgia (la seconda guerra in Ossezia del Sud, considerata la prima guerra europea del XXI secolo). L'Ucraina fu risparmiata, forse perché Kiev si era tirata indietro sull'adesione alla Nato.

