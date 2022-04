Terza guerra mondiale dal 13 maggio 2022: Apocalisse nucleare! Profezia del Nostradamus americano

Guerra Russia Ucraina: terza guerra mondiale. La profezia del veggente Horacio Villegas, Nostradamus texano

La guerra tra Russia e Ucraina non accenna a placarsi. Resta la speranza che alla fine Putin, Zelensky, la Nato e tutti possano trovare la via della pace, ma i timori per un conflitto lungo e terribilmente drammatico sono sempre grandi. Ovviamente c'è chi teme che possa scatenarsi qualcosa di peggio. Lo spettro della terza guerra mondiale, l'Apocalisse nucleare... Ma torniamo alla speranza di prima: che la pace prevalga. Nelle scorse settimane aveva tenuto banco sul web la profezia di Horacio Villegas, che alcuni avevano soprannominato come il Nostradamus texano. Il veggente americano è molto famoso negli Stati Uniti: ha scritto diversi libri predisse la vittoria di Donald Trump come capo della Casa Bianca un paio di anni prima, quando nessuno ci credeva e il magnate era lontano dalla meta. Prima di andare a rivedere cosa ha detto sulla guerra mondiale, però ricordiamo e sottolineiamo una cosa: le profezie non hanno nulla di scientifico.

Terza guerra mondiale: profezia del veggente Horacio Villegas. Apocalisse nucleare? Le previsioni

“Ho visto sfere di fuoco che cadono dal cielo colpendo la Terra. Credo che possano essere interpretati come i missili nucleari che distruggeranno il nostro pianeta", le parole del veggente texano che fissa l'inizio del conflitto per il 13 maggio, giorno che coincide con l’apparizione della Madonna di Fatima: “La gente deve preparasi a quello che sta per accadere. Sicuramente in un periodo di tempo che va dal 13 maggio al 13 ottobre scoppierà una guerra che porterà devastazione e morte”. Insomma, la profezia di Horacio Villegas fa paura ed evoca la terza guerra mondiale, l'Apocalisse nucleare. Ma, come detto, nel concreto le speranze che alla fine si arrivi a una pace che salvi il mondo da pericoli drammatici restano tante.

