Russia-CINA e terza guerra mondiale: profezia terrificante. "A Roma.."

Guerra Ucraina-Russia o terza guerra mondiale? Le profezie

Ucraina-Russia siamo solo all'inizio? Terza guerra mondiale incombente? Entrerà anche la Cina? Il mondo sta con il fiato sospeso e spera che le trattative di pace alla fine portino a una soluzione che eviti un'apocalisse. Però la situazione resta molto delicata. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di profezie (qualcuno ci crede, altri sono curiosi, molti sono scettici): dalle inquietanti quartine di Nostradamus a Baba Vanga, che viene soprannominata per l'appunto la Nostradamus dei Balcani (Putin signore del mondo e anche quel passaggio su un virus proveniente dalla Siberia), passando per il veggente di Voralberg.

Ucraina-Russia, terza guerra mondiale? Conflitto arriverà a Roma? Le profezie

Ma ora emergono anche le profezie di Gisella Cardia una veggente che ha spiegato di ricevere messaggi dalla Madonna dal 2016 attraverso una statuetta acquistata da lei stessa con il marito Gianni a Medjugorje durante un pellegrinaggio. La signora ha raccontato i primi episodi al talk show di Rete 4, Zona Bianca: “Prima lacrime bianche, poi ho avuto la prima apparizione e successivamente le lacrime di sangue che non sono un buon segno”. "Messaggi in stile Medjugorje, profezie sul Covid e anche sulla guerra in Ucraina, «che arriverà anche a Roma»....", ha scritto il sito 7colli a proposito della signora Gisella Cardia.

Terza guerra mondiale? Occidente contro la Russia e Cina? La profezia

In un messaggio dell'8 febbraio 2022, sul sito - di quella che nel frattempo è diventata una Onlus - si legge: "Figli, l’Occidente farà scoppiare una guerra contro la Russia e la Cina, questi eventi devono unirvi e non isolarvi perché solo così sarete più forti. Ora vi benedico nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo, amen". E in un passaggio di un suo messaggio datato 26 febbraio: "Figli amati, non abbiate paura, nonostante i tempi siano molto brutti, la guerra raggiungerà anche l’Europa e soprattutto Roma, hanno girato le spalle a Dio e per questo subiranno sofferenza e distruzione"

