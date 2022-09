Totti è pronto alla guerra, se la Blasi andasse a spifferare tutto in Tv

Francesco Totti è pronto alla guerra, nel caso Ilary Blasi andasse in tv a raccontare tutta la storia che c'è dietro alla separazione

Il gossip non li ha persi mai di vista, anzi tra paparazzi appostati e amici fidati che hanno snocciolato commenti, Ilary Blasi e Francesco Totti dall'unnicio della loro separazione, ora sono arrivati all'epilogo della loro unione: il divorzio.

Proprio da Dagospia trapelano gli ultimi dettagli dell’ex coppia d’oro del calcio. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, gli avvocati dei due ex coniugi si sarebbero seduti al tavolo delle trattative e la situazione sarebbe esplosiva.

L'ex capitano della Roma avrebbe fretta di trovare un accordo per arrivare alla separazione consensuale e avrebbe fatto la prima mossa, cogliendo la palla al balzo del ritorno a Roma di Ilary Blasi, dopo mesi di vacanze lontano dalla capitale. Soprattutto nulla sembrerebbe scalfire Ilary che continua a postare storie mentre è in palaesta o con le amiche e i figli.

Sul piatto delle trattative, il 'Pupone' avrebbe messo anche una clausola per "stoppare il flusso di notizie sulla vicenda per non fomentare altri gossip di cui proprio i figli sarebbero le prime e le più indifese vittime". Secondo i ben informati, l'ex capitano della Roma vorrebbe evitare che Ilary vada in televisione a rivelare fatti privati della loro separazione.

Quindi passare per il marito fedifrago, che ha lasciato la moglie per la nuova fiamma Noemi Bocchi, non è nei piani di Francesco Totti, il quale è intenzionato a mettere un freno alle presunte velleità della Blasi. Poi, secondo il Corriere, infatti, la conduttrice starebbe valutando sia il trasferimento a Milano insieme alla figlia più piccola, sia un'intervista televisiva per dire la sua verità sulla crisi che ha portato alla rottura. Due punti sui quali Totti non sarebbe disposto a trattare.

"Se Ilary insistesse nel volersi trasferire a Milano - riferisce il quotidiano - magari con la piccola Isabel, Francesco si opporrebbe con tutte le sue forze. Non ne vuole nemmeno sentire parlare. O se, come è nell'aria, Ilary dovesse andare a sfogarsi in tv allora la consensuale diventerebbe una via non più percorribile. E si andrebbe in tribunale per la separazione giudiziale". Al momento, dunque, sembra che le condizioni per una soluzione pacifica tra Totti e Ilary non ci siano.