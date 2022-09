Enel X Way porta il turismo sostenibile al Forum Ambrosetti

Gli scatti d'Affari

Enel X Way, installato un punto di ricarica per imbarcazioni elettriche in occasione del Forum Ambrosetti

Creare il perfetto connubio tra mobilità elettrica innovativa e turismo sostenibile in occasione di uno dei più importanti appuntamenti politico-economici dell’anno: il Forum Ambrosetti, che si svolgerà a Cernobbio da oggi fino a domenica. Con questo obiettivo Enel X Way, la società di Enel dedicata alla mobilità, ha installato un punto di ricarica per imbarcazioni elettriche presso il molo di Villa d’Este, che si aggiunge a quello recentemente installato a Portofino. Grazie alla nuova stazione di ricarica, una JuicePole da 22 kW + 22, fare il pieno di energia per muoversi da e verso Cernobbio con un’imbarcazione elettrica sarà finalmente possibile. Per un’esperienza in elettrico ancora più completa e unica, Enel X Way ha inoltre attivato un servizio di taxi boat a zero emissioni dedicato agli ospiti della tre giorni che potranno godere delle bellezze del lago di Como a bordo di un’imbarcazione silenziosa e con oltre 50 miglia di autonomia.