Ultime notizie di gossip 13 aprile 2023 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 13 aprile 2023

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 13 aprile 2023 troviamo le curve bollenti della campionessa di volley americana e la fine (presunta) del matrimonio di Paolo Bonolis. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 13 aprile 2023:

Kayla Simmons, la campionessa di volley americana incanta sul campo ma soprattutto in bikini...GUARDA LE FOTO BOLLENTI DELLA SIMMONS

Dopo l'arresto di Trump le ricerche su Porhub per la pornostar Stormy Daniels sono lettaralmente impennate...GUARDA LE FOTO CALDISSIME DELLA PORNOSTAR CHE HA INGUAIATO TRUMP

Harry parteciperà all'incoronazione del padre Carlo III ma non siederà vicino al resto della famiglia...LEGGI LE ULTIME NEWS SULLA ROYAL FAMILY

Diletta Leotta finisce nella bufera social per una frase: "Puoi innamorarti anche di chi non ha un grande conto in banca"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUGLI ATTACCHI ALLA LEOTTA

Michelle Hunziker è stata fortemente criticata sui social per aver pubblicato sui social una foto del suo lato B...GUARDA LA FOTO CHE HA SCATENATO UN PUTIFERIO ONLINE

Annalisa scalda i suoi fan in tacchi a spillo, minigonna e capelli corti...GUARDA IL NUOVO LOOK DA CAPOGIRO DI ANNALISA

Pietrangeli racconta la storia con Licia Colò: "Pensavo durasse per sempre. Ho usato spesso il Viagra"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL PIETRANGELI-COLO'