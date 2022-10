Ultime notizie di gossip 14 ottobre 2022 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 14 ottobre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 14 ottobre 2022 troviamo la rottura di Valentina Ferragni e Luca Vezil e la nuova stella dei motori, Eva Padlock. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 14 ottobre 2022:

Ecco Eva Padlock, il sogno proibito di tutti i fan dei motori su due e quattro ruote...GUARDA LE FOTO CALDISSIME SI EVA PADLOCK

Morgan in un suo contributo per WOW Mag ha relizzato una filastrocca per Giorgia Meloni e Sgarbi ministro della Cultura....LEGGI LA FILASTROCCA DI MORGAN PER IL NUOVO GOVERNO

Cecchi Paone si vanta del baby fidanzato Simone Antolini (ci sono 40 anni di differenze tra loro): "Facciamo l'amore almeno 5 volte a settimana"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULL'ULTIMO FLIRT DI CECCHI PAONE

Finisce la storia d'amore tra Valentina Ferragni e Luca Vezil dopo 9 anni: "Abbiamo deciso di prendere strade separate"....LEGGI LE ULTIME INDISCREZIONI SULLA ROTTURA FERRAGNI-VEZIL

E' uscito il videoclip del nuovo singolo dei Maneskin. Il brano si chiama The Loneliest ed è il più ascoltato al mondo....GUARDA IL VIDEO DI THE LONELIEST DEI MANESKIN