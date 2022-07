Ultime notizie di gossip 26 luglio 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 26 luglio 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 26 luglio 2022 troviamo la notte di fuoco di Wanda Nara a Ibiza, che scatenata in discoteca di lascia andare ad atteggiamenti poco rispettosi verso il marito. Elodie diventa protagonista della campagna elettorale criticando la Meloni mentre Ilary Blasi scappa a Milano dopo la rottura con l'ormai ex marito che si rifugia dalla nuova compagna Noemi Bocchi. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 26 luglio 2022:

Elodie in prima linea nella campagna elettorale che precede le elezioni di settembre. La cantante si scaglia nuovamente contro Giorgia Meloni: “Il suo programma mi fa paura”....LEGGI LA NEWS COMPLETA SU ELODIE CONTRO LA MELONI E LE REAZIONI SOCIAL AI SUOI COMMENTI

Elisa Esposito, la professoressa di Corsivo, rivela: "Sono io che ho rifiutato il Grande Fratello VIP e non il contrario"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA PROF DI CORSIVO E IL GF VIP

Individuato lo stalker che ha terrorizzato Michelle Hunziker e Federica Panicucci minacciando di morte anche i rispettivi figli. Si tratta di un 23enne...LEGGI IL PROFILO DELLO STALKER FERMATO DALLA POLIZIA

Ilary Blasi dopo la rottura con Francesco Totti si è trasferita a Milano. L'ex capitano giallorosso invece conviverebbe con la nuova fiamma Noemi Bocchi...LEGGI LA NEWS COMPLETA E GUARDA LE FOTO SULLA VITA DI ILARY BLASI E TOTTI DOPO LA SEPARAZIONE

Notte brava per Wanda Nara a Ibiza. Mentre il marito Mauro Icardi si allena con il PSG, la showgirl si diverte in discoteca e si fa baciare il seno da un uomo sconosciuto...GUARDA IL VIDEO DELLO SCANDALO DI WANDA NARA

Paola Ferrari scalda i social con una foto da urlo in bikini. La giornalista si rilassa al mare in attesa di ripartire con la nuova stagione di Domenica Dribbling...GUARDA LE FOTO DI PAOLA FERRARI